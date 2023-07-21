Блинкен: альтернативные зерновой сделке маршруты не смогут заместить весь объём поставок

США вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке, но не считают, что смогут по другим маршрутам заместить потерянные поставки. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он сообщил, что Вашингтон работает с союзниками над поисками альтернативных маршрутов доставки продукции с Украины.

«Но я должен вам сказать, что не считаю возможным компенсировать объёмы, теряемые с окончанием этой инициативы, через другие маршруты», — приводит РИА Новости заявление дипломата.

Ранее Блинкен сообщил, что страны Запада и киевские власти рассмотрят возможности экспорта продовольствия с Украины в условиях прекращения действия зерновой сделки.