Узнать больше

Блинкен: альтернативные зерновой сделке маршруты не смогут заместить весь объём поставок

Короткая ссылка
США вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке, но не считают, что смогут по другим маршрутам заместить потерянные поставки. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: альтернативные зерновой сделке маршруты не смогут заместить весь объём поставок
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Он сообщил, что Вашингтон работает с союзниками над поисками альтернативных маршрутов доставки продукции с Украины.

«Но я должен вам сказать, что не считаю возможным компенсировать объёмы, теряемые с окончанием этой инициативы, через другие маршруты», — приводит РИА Новости заявление дипломата.

Ранее Блинкен сообщил, что страны Запада и киевские власти рассмотрят возможности экспорта продовольствия с Украины в условиях прекращения действия зерновой сделки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить