Блинкен: альтернативные зерновой сделке маршруты не смогут заместить весь объём поставок
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Он сообщил, что Вашингтон работает с союзниками над поисками альтернативных маршрутов доставки продукции с Украины.
«Но я должен вам сказать, что не считаю возможным компенсировать объёмы, теряемые с окончанием этой инициативы, через другие маршруты», — приводит РИА Новости заявление дипломата.
Ранее Блинкен сообщил, что страны Запада и киевские власти рассмотрят возможности экспорта продовольствия с Украины в условиях прекращения действия зерновой сделки.