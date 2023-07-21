Узнать больше

МИД КНР: Китай готов совместно с БРИКС наращивать сотрудничество с развивающимися странами

Короткая ссылка
Китайские власти готовы совместно с другими государствами — членами БРИКС наращивать сотрудничество и укреплять солидарность с развивающимися странами.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

«Китай готов совместно с государствами БРИКС... укреплять солидарность и усиливать сотрудничество с развивающимися странами», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МИД КНР отметили, что Пекин будет «содействовать постепенному расширению» БРИКС, принятию в него новых членов.

Ранее более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить