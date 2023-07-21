МИД КНР: Китай готов совместно с БРИКС наращивать сотрудничество с развивающимися странами

Китайские власти готовы совместно с другими государствами — членами БРИКС наращивать сотрудничество и укреплять солидарность с развивающимися странами.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

«Китай готов совместно с государствами БРИКС... укреплять солидарность и усиливать сотрудничество с развивающимися странами», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МИД КНР отметили, что Пекин будет «содействовать постепенному расширению» БРИКС, принятию в него новых членов.

Ранее более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС.