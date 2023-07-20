Глава МИД Кипра назвал незаконным приезд Эрдогана в северную часть острова
Высказывания Комбоса в Брюсселе приводит кипрское правительственное Бюро печати и информации.
«Министерство иностранных дел однозначно осуждает незаконный приезд на оккупированные территории президента Турции, который в очередной раз предпочёл участвовать в «праздничных мероприятиях» столь печального для нашего острова дня», — говорится в заявлении.
Как ранее сообщал ТАСС, Эрдоган призвал ООН признать государственность самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
По его словам, Турция «принесла на Кипр мир и демократию».
В июне он назвал признание равноправного статуса ТРСК условием урегулирования вопроса по острову.