Глава МИД Кипра назвал незаконным приезд Эрдогана в северную часть острова

Глава МИД Кипра Константинос Комбос назвал незаконной и провокационной акцией приезд президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в северную часть острова.

Высказывания Комбоса в Брюсселе приводит кипрское правительственное Бюро печати и информации.

«Министерство иностранных дел однозначно осуждает незаконный приезд на оккупированные территории президента Турции, который в очередной раз предпочёл участвовать в «праздничных мероприятиях» столь печального для нашего острова дня», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщал ТАСС, Эрдоган призвал ООН признать государственность самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

По его словам, Турция «принесла на Кипр мир и демократию».

В июне он назвал признание равноправного статуса ТРСК условием урегулирования вопроса по острову.