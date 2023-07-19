Сенатор Никонорова: ООН уже не может скрыть гибель детей из-за обстрелов ВСУ

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что ООН уже не может скрывать правду о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Никоноровой, в сознании Запада уже «проклёвываются первые ростки».

Она отметила, что в недавнем отчёте управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщается о гибели и ранении детей из-за обстрелов со стороны Украины.

«Сейчас ООН признала 212 случаев атак, направленных на школы и больницы», — добавила сенатор.

При этом она заявила, что таких случаев гораздо больше.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемые Украине британские ракеты убивают детей, которых Лондон «защищает».