Пентагон: Украине потребуются годы для достижения паритета с Россией по истребителям

Украине потребуются годы для доведения военных возможностей Украины в воздухе до российского уровня.

Об этом заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли на пресс-конференции.

«Если мы попытаемся довести до паритета с Россией — один к одному, два к одному, — мы говорим о большом количестве самолётов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские власти надеются, что обучение лётчиков пилотированию на истребителях F-16 начнётся до конца лета.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны затягивают процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.