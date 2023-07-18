Главы МИД Турции и России обсудили зерновую сделку

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки.

«Состоялся телефонный разговор... В ходе беседы обсуждались последние события в рамках Стамбульского соглашения по зерну», — приводит РИА Новости сообщение турецкого МИД.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раннее заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании СБ ООН попросил страны — члены ООН призвать Россию к возобновлению участия в зерновой сделке.