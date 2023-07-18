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Россия создаст систему обмена информацией для борьбы с легализацией незаконных доходов

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Россия планирует создать систему обмена информацией с дружественными странами с целью противодействия легализации незаконно полученных доходов.
Россия создаст систему обмена информацией для борьбы с легализацией незаконных доходов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба российского правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В России будет создана международная система обмена информацией для противодействия легализации незаконных доходов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обмен будет производиться со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Ранее Верховный суд допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.

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