Россия создаст систему обмена информацией для борьбы с легализацией незаконных доходов

Россия планирует создать систему обмена информацией с дружественными странами с целью противодействия легализации незаконно полученных доходов.

Об этом информирует пресс-служба российского правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В России будет создана международная система обмена информацией для противодействия легализации незаконных доходов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обмен будет производиться со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Ранее Верховный суд допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.