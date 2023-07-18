Россия создаст систему обмена информацией для борьбы с легализацией незаконных доходов
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба российского правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В России будет создана международная система обмена информацией для противодействия легализации незаконных доходов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обмен будет производиться со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Ранее Верховный суд допустил, что конвертацию биткоинов в рубли можно считать отмыванием.