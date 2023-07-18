РИА Новости: Турция получила обращение Украины по зерновой сделке, решение пока не принято
- AP
- © Andrew Kravchenko
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
«Да, такое обращение (с Украины. — RT) получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Анкара пока не приняла окончательного решения по этому вопросу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждёт официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.