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Экс-разведчик Риттер призвал не верить сообщениям, что у России мало танков

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty призвал не верить сообщениям о том, что у России меньше танков, чем у Украины.

«Как вообще можно иметь больше танков, чем у России?» — задался вопросом Риттер.

По его словам, Россия производит более ста современных танков в месяц. При этом, как отметил экс-разведчик, Киев полностью зависит от иностранных поставок.

Кроме того, Риттер выразил мнение, что украинская армия находится «на грани развала».

Ранее Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ не убедило НАТО принять Украину.

Также, по его словам, отправка кассетных боеприпасов Украине станет пиар-кошмаром для президента США Джо Байдена.

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