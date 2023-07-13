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Байден: военные действия на Украине не будут длиться годы по ряду причин

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Американский лидер Джо Байден на совместной с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки выразил мнение, что военные действия на Украине по ряду причин не будут длиться годы.
Байден: военные действия на Украине не будут длиться годы по ряду причин
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей», — сказал он.

Говоря о второй причине, Байден заявил: возникнут обстоятельства, когда российский лидер Владимир Путин решит, что продолжение данного конфликта «не в интересах России — экономических, политических или иных».

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия для переговоров по украинскому урегулированию должны созреть.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине недоступно из-за позиции Киева и ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны США.

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