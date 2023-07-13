Байден: военные действия на Украине не будут длиться годы по ряду причин

Американский лидер Джо Байден на совместной с финским коллегой Саули Ниинистё пресс-конференции в Хельсинки выразил мнение, что военные действия на Украине по ряду причин не будут длиться годы.

Об этом пишет ТАСС.

«Я не думаю, что война может продолжаться годами по двум причинам. Во-первых, я не думаю, что Россия сможет вечно вести войну с точки зрения их ресурсов и возможностей», — сказал он.

Говоря о второй причине, Байден заявил: возникнут обстоятельства, когда российский лидер Владимир Путин решит, что продолжение данного конфликта «не в интересах России — экономических, политических или иных».

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия для переговоров по украинскому урегулированию должны созреть.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине недоступно из-за позиции Киева и ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны США.