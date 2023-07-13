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Rheinmetall получил заказ от ВС ФРГ на поставку танковых боеприпасов на сумму в €4 млрд

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Крупнейший производитель военной техники и вооружения в Германии Rheinmetall получил заказ от немецких вооружённых сил на поставку танковых боеприпасов на сумму до €4 млрд.
Rheinmetall получил заказ от ВС ФРГ на поставку танковых боеприпасов на сумму в €4 млрд
  • AP

Об этом сообщается в заявлении концерна.

Отмечается, что первоначальное соглашение на поставку 120-мм танковых боеприпасов, в том числе боеприпасов для танков Leopard 2, было расширено, чтобы компенсировать возникший на фоне поставок вооружений Украине дефицит боеприпасов в немецкой армии.

«Рамочный договор также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для Вооружённых сил Украины», — говорится в заявлении Rheinmetall.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен в ближайшие три месяца открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники.

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