Rheinmetall получил заказ от ВС ФРГ на поставку танковых боеприпасов на сумму в €4 млрд

Крупнейший производитель военной техники и вооружения в Германии Rheinmetall получил заказ от немецких вооружённых сил на поставку танковых боеприпасов на сумму до €4 млрд.

Об этом сообщается в заявлении концерна.

Отмечается, что первоначальное соглашение на поставку 120-мм танковых боеприпасов, в том числе боеприпасов для танков Leopard 2, было расширено, чтобы компенсировать возникший на фоне поставок вооружений Украине дефицит боеприпасов в немецкой армии.

«Рамочный договор также предусматривает поставку значительного количества танковых боеприпасов для Вооружённых сил Украины», — говорится в заявлении Rheinmetall.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен в ближайшие три месяца открыть на Украине завод по производству и ремонту бронетехники.