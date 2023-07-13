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Финляндия потребовала политических изменений в России для восстановления отношений

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Финский дипломат Яакко Илониеми в интервью телеканалу MTV3 потребовал от России политических изменений для восстановления отношений между двумя странами.
Финляндия потребовала политических изменений в России для восстановления отношений
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, дипломат заявил, что отношения между двумя государствами в настоящий момент в худшем состоянии за последние десятилетия и это якобы «результат действий России», а не вступившей во враждебный военный блок и отказавшейся от нейтралитета Финляндии.

Также он указал, что напряжённая ситуация между странами сильно ударит по финской экономике.

Илонием добавил, что восстановление российско-финских отношений возможно лишь после политических перемен в России.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что абсолютно все финские компании ушли с российского рынка, но это не дало никакого результата.

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