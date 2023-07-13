Финляндия потребовала политических изменений в России для восстановления отношений
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Как сообщает РИА Новости, дипломат заявил, что отношения между двумя государствами в настоящий момент в худшем состоянии за последние десятилетия и это якобы «результат действий России», а не вступившей во враждебный военный блок и отказавшейся от нейтралитета Финляндии.
Также он указал, что напряжённая ситуация между странами сильно ударит по финской экономике.
Илонием добавил, что восстановление российско-финских отношений возможно лишь после политических перемен в России.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что абсолютно все финские компании ушли с российского рынка, но это не дало никакого результата.