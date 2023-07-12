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Сенатор Бондарев о помощи НАТО в обороне Киеву: ВС России обеспечивают безопасность страны

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ВС России обеспечивают безопасность страны, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Об этом пишет РИА Новости.

«Вооружённые силы России полностью обеспечивают безопасность России и её граждан. Любые угрозы будут выявлены, изучены и в случае реальной опасности купированы», — подчеркнул Бондарев.

Ранее в МИД России сообщили, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам холодной войны.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Совет Украина — НАТО перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон.

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