Asahi: ракета КНДР летела 74 минуты, это самый долгий полёт в истории страны
Полёт запущенной 12 июля баллистической ракеты КНДР продлился 74 минуты и стал самым длительным в истории страны, сообщает телеканал Asahi со ссылкой на источники в Минобороны Японии.
Сообщение приводит РИА Новости.
Отмечается, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Ранее сообщалось, что КНДР 12 июля осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты.
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