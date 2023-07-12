Asahi: ракета КНДР летела 74 минуты, это самый долгий полёт в истории страны

Полёт запущенной 12 июля баллистической ракеты КНДР продлился 74 минуты и стал самым длительным в истории страны, сообщает телеканал Asahi со ссылкой на источники в Минобороны Японии.