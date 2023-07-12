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Asahi: ракета КНДР летела 74 минуты, это самый долгий полёт в истории страны

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Полёт запущенной 12 июля баллистической ракеты КНДР продлился 74 минуты и стал самым длительным в истории страны, сообщает телеканал Asahi со ссылкой на источники в Минобороны Японии.

Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее сообщалось, что КНДР 12 июля осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты.

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