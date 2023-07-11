Представитель КНР: расследования по «Северным потокам» требуют сотрудничества с Россией

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что, по мнению китайской стороны, любые расследования по «Северным потокам» требуют взаимодействия с Россией.

«Мы призываем стороны воздержаться от политизации следственных действий и политического манипулирования. Россия является одной из сторон, которая была затронута», — цитирует его ТАСС.

По словам постпреда, любые расследования «требуют взаимодействия и сотрудничества» с российской стороной.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий на «Северных потоках».

Он также отметил, что страны Совбеза ООН выражают непонимание в связи с отсутствием результатов расследований по диверсиям на «Северных потоках».