Узнать больше

Представитель КНР: расследования по «Северным потокам» требуют сотрудничества с Россией

Короткая ссылка
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что, по мнению китайской стороны, любые расследования по «Северным потокам» требуют взаимодействия с Россией.

«Мы призываем стороны воздержаться от политизации следственных действий и политического манипулирования. Россия является одной из сторон, которая была затронута», — цитирует его ТАСС.

По словам постпреда, любые расследования «требуют взаимодействия и сотрудничества» с российской стороной.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий на «Северных потоках».

Он также отметил, что страны Совбеза ООН выражают непонимание в связи с отсутствием результатов расследований по диверсиям на «Северных потоках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить