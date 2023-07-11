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Премьер Норвегии допустил приглашение Украины в НАТО с особой формулировкой

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НАТО может пригласить Украину в альянс официально с оговоркой, что это произойдёт, «когда придёт время», заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стёре.
Премьер Норвегии допустил приглашение Украины в НАТО с особой формулировкой
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что приглашение должно быть сформулировано таким образом, что, когда придёт время и члены будут согласны, Украина сможет вступить», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что Украина станет членом НАТО только по единогласному решению блока и после выполнения всех условий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.

Американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

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