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Посол России: США через Украину намерены усилить контроль за европейскими странами

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Американская политика в отношении Украины нацелена на закрепление контроля США за союзниками в Европе и недопущение развития их отношений с Россией, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.
Посол России: США через Украину намерены усилить контроль за европейскими странами
  • РИА Новости

«В течение восьми лет Запад закрывал глаза на грубое нарушение прав русскоязычных жителей Украины. К сожалению, эта линия продолжается. В её основе лежит стремление США закрепить контроль над своими европейскими союзниками, не допустить их сотрудничества с Россией», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, после начала спецоперации на Украине англосаксы отрезали все пути выхода к мирным договорённостям, хотя предпосылки в марте были.

Токовинин подчеркнул, что США не заинтересованы в прекращении конфликта.

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов ранее заявил о безразличии США к судьбе Европы на фоне конфликта на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден манит украинское правительство перспективой вступления в НАТО, а реализация такого сценария будет означать третью мировую войну.

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