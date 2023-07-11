Узнать больше

Американский «самолёт Судного дня» приземлился в Вильнюсе

Короткая ссылка
Американский «самолёт Судного дня» Boeing 747-E4B прилетел перед началом саммита НАТО в Вильнюс.
Американский «самолёт Судного дня» приземлился в Вильнюсе
  • Gettyimages.ru

«Борт днём ранее вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник», — следует из данных сервиса Flightradar24.

Сам по себе самолёт используется в качестве машины «Судного дня» — мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить