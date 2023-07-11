Американский «самолёт Судного дня» приземлился в Вильнюсе

Американский «самолёт Судного дня» Boeing 747-E4B прилетел перед началом саммита НАТО в Вильнюс.

«Борт днём ранее вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник», — следует из данных сервиса Flightradar24.

Сам по себе самолёт используется в качестве машины «Судного дня» — мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины.