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Министр обороны Турции провёл переговоры с главой Пентагона

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Министр обороны Турции Яшар Гюлер провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Министр обороны Турции провёл переговоры с главой Пентагона
  • AP
  • © Johanna Geron, Pool Photo

Как сообщает турецкое ведомство, министры обсудили членство Швеции в НАТО, а также поставки истребителей F-16 Анкаре.

«Министры обсудили по телефону проблемы в сфере безопасности и обороны между странами и в регионе, а также членство Швеции в НАТО и поставку и модернизацию истребителей F-16», — цитирует заявление турецкого ведомства РИА Новости.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует добиться продвижения в вопросе поставок Турции истребителей F-16 в ходе консультаций с конгрессом.

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