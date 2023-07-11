Министр обороны Турции провёл переговоры с главой Пентагона

Министр обороны Турции Яшар Гюлер провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщает турецкое ведомство, министры обсудили членство Швеции в НАТО, а также поставки истребителей F-16 Анкаре.

«Министры обсудили по телефону проблемы в сфере безопасности и обороны между странами и в регионе, а также членство Швеции в НАТО и поставку и модернизацию истребителей F-16», — цитирует заявление турецкого ведомства РИА Новости.

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует добиться продвижения в вопросе поставок Турции истребителей F-16 в ходе консультаций с конгрессом.