Белый дом: США рассматривают поставки кассетных боеприпасов Украине как временную меру

Власти США рассматривают поставки кассетных боеприпасов на Украину как временную меру, пока не удастся нарастить производство артиллерии — на это уйдут месяцы, заявил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы видим это временным решением, поскольку несколько месяцев назад мы начали наращивать производство артиллерийских боеприпасов», — приводит его слова РИА Новости.

Салливан добавил, что как только производство выйдет на нужный уровень с учётом удовлетворения потребностей Киева, необходимость в поставках кассетных боеприпасов отпадёт. При этом, по словам советника американского лидера, «речь идёт о месяцах».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски предположила, что Пентагон избавляется от старых запасов, поставляя кассетные боеприпасы ВСУ.