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Белый дом: многие страны не поддерживают намерение США поставлять Киеву кассетные снаряды

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что многие страны не поддерживают поставки Киеву кассетных боеприпасов, но это не ведёт к расколу в НАТО.
Белый дом: многие страны не поддерживают намерение США поставлять Киеву кассетные снаряды
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Конечно, многие страны заявили, что не поддержали бы такой шаг из-за правовых обязательств», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим поставка данного типа боеприпасов, по его словам, не подрывает единство НАТО.

«Моя мысль заключается в том, что разница в точке зрения на поставку одного конкретного вида боеприпасов не оказала существенного влияния на исторически устойчивое, постоянное единство НАТО», — указал он.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила о поддержке ЕС поставок Украине кассетных боеприпасов.

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