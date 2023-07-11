Белый дом: многие страны не поддерживают намерение США поставлять Киеву кассетные снаряды
- AP
- © Patrick Semansky
«Конечно, многие страны заявили, что не поддержали бы такой шаг из-за правовых обязательств», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим поставка данного типа боеприпасов, по его словам, не подрывает единство НАТО.
«Моя мысль заключается в том, что разница в точке зрения на поставку одного конкретного вида боеприпасов не оказала существенного влияния на исторически устойчивое, постоянное единство НАТО», — указал он.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила о поддержке ЕС поставок Украине кассетных боеприпасов.