Россия и ССАГПЗ озабочены очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта
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«Министры (иностранных дел. — RT) выразили глубокую озабоченность в связи с недавним израильским рейдом в Дженине, который привёл к человеческим жертвам», — передаёт сообщение ТАСС.
Стороны заявили о необходимости создания условий, позволяющих палестинцам и израильтянам вернуться к серьёзному политическому диалогу.
6 июля спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Израиль использовал чрезмерную силу в ситуации с Палестиной.