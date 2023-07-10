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Россия и ССАГПЗ озабочены очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта

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Россия и страны — члены ССАГПЗ озабочены очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта в связи с проведением операции Израиля в Дженине на Западном берегу реки Иордан.
Россия и ССАГПЗ озабочены очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта
  • © AP Photo / Nasser Nasser

«Министры (иностранных дел. — RT) выразили глубокую озабоченность в связи с недавним израильским рейдом в Дженине, который привёл к человеческим жертвам», — передаёт сообщение ТАСС.

Стороны заявили о необходимости создания условий, позволяющих палестинцам и израильтянам вернуться к серьёзному политическому диалогу.

6 июля спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Израиль использовал чрезмерную силу в ситуации с Палестиной.

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