Россия и ССАГПЗ озабочены очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта

Россия и страны — члены ССАГПЗ озабочены очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта в связи с проведением операции Израиля в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

«Министры (иностранных дел. — RT) выразили глубокую озабоченность в связи с недавним израильским рейдом в Дженине, который привёл к человеческим жертвам», — передаёт сообщение ТАСС.

Стороны заявили о необходимости создания условий, позволяющих палестинцам и израильтянам вернуться к серьёзному политическому диалогу.

6 июля спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Израиль использовал чрезмерную силу в ситуации с Палестиной.