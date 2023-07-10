Захарова: Токио оперирует фейками Киева, выражая озабоченность ситуацией вокруг ЗАЭС

Токио оперирует распространяемыми Киевом безосновательными фейками, выражая озабоченность ситуацией вокруг ЗАЭС.

Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Как она отметила, в ведомстве обратили внимание на высказывания официальных лиц Японии, в особенности генерального секретаря кабинета министров Мацуно Хирокадзу и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси, с выражением обеспокоенности по поводу обеспечения безопасности ЗАЭС.

«Удивлены тем, с какой безапелляционностью Токио оперирует слухами, под которыми, как мы уже неоднократно заявляли, нет никаких оснований», — подчеркнула Захарова.

В сентябре российский посол в Токио Михаил Галузин заявил, что антироссийские заявления Японии по поводу ситуации на Запорожской АЭС и якобы угрозы применения Россией ядерного оружия вызывают недоумение.

Он подчеркнул, что «принципиальная российская позиция состоит в недопустимости ядерной войны».

В июне посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России из-за решения Токио о поставках военной техники Украине.