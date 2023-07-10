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МИД России: власти Киева подтвердили приверженность террористическим методам

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Киевский режим подтвердил свою приверженность террористическим методам, признав ответственность за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.
МИД России: власти Киева подтвердили приверженность террористическим методам
  • РИА Новости

Об этом сказано в сообщении российского МИД на сайте ведомства.

«Ответственность за теракт на мосту
8 октября 2022 года, в результате которого погибли мирные граждане, недавно официально взял на себя киевский режим, тем самым подтвердив свою приверженность террористическим методам и продемонстрировав, что ничем не отличается от самых одиозных неонацистских формирований», — подчеркнули в МИД.

9 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях.

Целью удара она назвала нарушение логистики России.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позже в СК сообщили о продлении до лета срока расследования дела о теракте на Крымском мосту.

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