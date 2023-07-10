NYT: страны НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам саммита

Страны Североатлантического альянса не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, страны выработают по итогам саммита коммюнике, в котором будет содержаться пункт о «законном месте Украины в альянсе».

При этом среди стран НАТО нет единой позиции относительно того, стоит ли добавлять формулировку «когда позволят обстоятельства» и нужно ли прописывать их в деталях.

Ранее американский президент Джо Байден в интервью CNN заявил, что не видит единства среди стран НАТО касательно вопроса о возможном вступлении Украины в альянс в данный момент.

Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник, Германия и США блокируют заявку Украины на вступление в НАТО.