Лавров: Россия отмечает важность роста взаимодействия с Саудовской Аравией

Москва отмечает важность поддержания дипотношений и роста взаимодействия между Россией и Саудовской Аравией.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Российская сторона вновь подчёркивает важность поддержания дипломатических отношений и роста взаимодействия между Россией и Королевством Саудовская Аравия», — сказано в сообщении на сайте МИД России.

7 июня российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Стороны дали высокую оценку кооперации в рамках ОПЕК+, обсудили наращивание торгово-экономических связей, проекты в сферах инвестиций, энергетики.

Лавров заявил, что вступление Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира и Египта в БРИКС обогатило бы союз.