Узнать больше

Лавров: Россия отмечает важность роста взаимодействия с Саудовской Аравией

Короткая ссылка
Москва отмечает важность поддержания дипотношений и роста взаимодействия между Россией и Саудовской Аравией.
Лавров: Россия отмечает важность роста взаимодействия с Саудовской Аравией
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Российская сторона вновь подчёркивает важность поддержания дипломатических отношений и роста взаимодействия между Россией и Королевством Саудовская Аравия», — сказано в сообщении на сайте МИД России.

7 июня российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Стороны дали высокую оценку кооперации в рамках ОПЕК+, обсудили наращивание торгово-экономических связей, проекты в сферах инвестиций, энергетики.

Лавров заявил, что вступление Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира и Египта в БРИКС обогатило бы союз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить