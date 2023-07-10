Власти Норвегии решили продлить присутствие своего контингента в Литве до 2024 года

Правительство Норвегии приняло решение о продлении присутствия своих военнослужащих в Литве до 2024 года.

Об этом говорится на сайте норвежского правительства.

Отмечается, что норвежский контингент в Литве представляет собой группу военных численностью до 150 человек.

«Продление миссии в условиях продолжающегося конфликта в Европе — это решение, к которому мы как правительство относимся очень серьёзно», — приводятся слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода контингента НАТО на Украину.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в июне заявил, что войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине.