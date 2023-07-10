Еврокомиссар обвинил соцсети в недостаточных усилиях по сдерживанию беспорядков во Франции
- AP
- © Jean-Francois Badias
«Социальные сети сделали недостаточно», — сказал он в интервью France Info.
Бретон отметил, что публикации с призывами к насилию в первую очередь распространялись через TikTok и Snapchat за счёт работы алгоритмов, которые продвигают вирусный контент.
Всё это станет невозможным с августа, подчеркнул еврокомиссар, когда вступит в силу закон о регулировании соцсетей.
«При появлении разжигающего ненависть контента, который, например, призывает к бунтам... убийствам или сжиганию автомобилей, соцсети будут обязаны немедленно удалить его», — сказал он.
Официальный представитель французского кабмина Оливье Веран ранее подтвердил, что власти страны потребовали от цифровых платформ ввести ограничения на работу ряда приложений во время протестов.