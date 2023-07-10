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Еврокомиссар обвинил соцсети в недостаточных усилиях по сдерживанию беспорядков во Франции

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обвинил соцсети в недостаточных усилиях по предотвращению распространения беспорядков во Франции.
Еврокомиссар обвинил соцсети в недостаточных усилиях по сдерживанию беспорядков во Франции
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Социальные сети сделали недостаточно», — сказал он в интервью France Info.

Бретон отметил, что публикации с призывами к насилию в первую очередь распространялись через TikTok и Snapchat за счёт работы алгоритмов, которые продвигают вирусный контент.

Всё это станет невозможным с августа, подчеркнул еврокомиссар, когда вступит в силу закон о регулировании соцсетей.

«При появлении разжигающего ненависть контента, который, например, призывает к бунтам... убийствам или сжиганию автомобилей, соцсети будут обязаны немедленно удалить его», — сказал он.

Официальный представитель французского кабмина Оливье Веран ранее подтвердил, что власти страны потребовали от цифровых платформ ввести ограничения на работу ряда приложений во время протестов.

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