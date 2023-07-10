Спикер Совфеда Матвиенко: Россия и КНР никому не позволят разговаривать с позиции силы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и КНР никому не позволят разговаривать с позиции силы.

«Ни Китай, ни Россия не позволят никому разговаривать с ними языком силы, угроз. Мы вместе выступаем за равноправное сотрудничество», — приводятся слова Матвиенко в официальном Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

По её словам, Москва и Пекин вместе выступают за недопущение вмешательства во внутренние дела, а также за право каждого государства самостоятельно определять путь и выбор в своём развитии.

10 июля Матвиенко встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином.

После встречи с главой КНР она заявила, что Китай продолжит сотрудничество с Россией.