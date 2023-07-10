Узнать больше

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия и КНР никому не позволят разговаривать с позиции силы

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и КНР никому не позволят разговаривать с позиции силы.
Спикер Совфеда Матвиенко: Россия и КНР никому не позволят разговаривать с позиции силы
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Ни Китай, ни Россия не позволят никому разговаривать с ними языком силы, угроз. Мы вместе выступаем за равноправное сотрудничество», — приводятся слова Матвиенко в официальном Telegram-канале верхней палаты российского парламента.

По её словам, Москва и Пекин вместе выступают за недопущение вмешательства во внутренние дела, а также за право каждого государства самостоятельно определять путь и выбор в своём развитии.

10 июля Матвиенко встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином.

После встречи с главой КНР она заявила, что Китай продолжит сотрудничество с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить