Логвинов: противоречия внутри ЕС могут привести к его расколу
- AP
- © Olivier Matthys
«Внутриесовские противоречия огромны, и они растут по мере того, как Евросоюз продолжает демонстрировать неспособность находить отвечающие интересам стран-членов и их населению ответы на текущие кризисы», — рассказал он в интервью сайту kp.ru.
Одним из факторов, который может привести к расколу ЕС, Логвинов назвал изменение принципа принятия ряда решений: вместо консенсуса — квалифицированным большинством. По его словам, в этом случае мнения части голосующих просто не будут учитываться.
А для консолидации Евросоюз избрал «российскую угрозу», заключил Логвинов.
Ранее Кирилл Логвинов в интервью «Известиям» заявил, что препятствия, которые организует ЕС на пути поставок нефти из России на международный рынок в рамках 11-го пакета санкций, создадут риски для энергетической безопасности Европы.