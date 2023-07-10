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Логвинов: противоречия внутри ЕС могут привести к его расколу

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Исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов выразил мнение, что противоречия, которые назрели внутри Евросоюза, могут привести к его расколу.
Логвинов: противоречия внутри ЕС могут привести к его расколу
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Внутриесовские противоречия огромны, и они растут по мере того, как Евросоюз продолжает демонстрировать неспособность находить отвечающие интересам стран-членов и их населению ответы на текущие кризисы», — рассказал он в интервью сайту kp.ru.

Одним из факторов, который может привести к расколу ЕС, Логвинов назвал изменение принципа принятия ряда решений: вместо консенсуса — квалифицированным большинством. По его словам, в этом случае мнения части голосующих просто не будут учитываться.

А для консолидации Евросоюз избрал «российскую угрозу», заключил Логвинов.

Ранее Кирилл Логвинов в интервью «Известиям» заявил, что препятствия, которые организует ЕС на пути поставок нефти из России на международный рынок в рамках 11-го пакета санкций, создадут риски для энергетической безопасности Европы.

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