Глава МВД Польши Каминский заявил о задержании украинца, якобы работавшего на Россию
- AP
Об этом он написал в своём Twitter.
«Агентство внутренней безопасности задержало ещё одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку», — заявил Каминский.
Министр утверждает, что задержанный вёл наблюдение за военными объектами и морскими портами Польши.
Он также заявил, что всего в рамках расследования дела о «шпионской сети» в республике задержали 15 человек.
30 июня польская прокуратура сообщила, что в стране по обвинению в шпионской деятельности задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги.