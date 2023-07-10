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Глава МВД Польши Каминский заявил о задержании украинца, якобы работавшего на Россию

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Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил о задержании гражданина Украины, якобы работавшего на российскую разведку.
Глава МВД Польши Каминский заявил о задержании украинца, якобы работавшего на Россию
  • AP

Об этом он написал в своём Twitter.

«Агентство внутренней безопасности задержало ещё одного члена шпионской сети, работающего на российскую разведку», — заявил Каминский.

Министр утверждает, что задержанный вёл наблюдение за военными объектами и морскими портами Польши.

Он также заявил, что всего в рамках расследования дела о «шпионской сети» в республике задержали 15 человек.

30 июня польская прокуратура сообщила, что в стране по обвинению в шпионской деятельности задержан российский хоккеист, выступавший в клубе первой польской лиги.

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