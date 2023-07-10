Логвинов: ЕС превратился в крепость и для многих утратил привлекательность

Исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов выразил мнение, что Евросоюз сегодня мыслит категориями осадного положения.

Так в интервью сайту kp.ru он прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, сделанное осенью прошлого года, когда тот назвал Европу «райским садом», а окружающий её мир — «джунглями».

«Скорее, здесь заросший сорняками огород, ещё и окружённый высоченным забором», — заявил Логвинов, отметив, что из открытого для всего мирового сообщества пространства ЕС превратился в крепость.

При этом, по его словам, для большинства Евросоюз перестал быть чем-то желанным. Ведь кандидатов на вступление там оценивают не по экономическим или социальным показателям, а по степени лояльности.

«Так что это не тот Евросоюз, с которым страны мира, включая Россию, ещё недавно были заинтересованы выстраивать ориентированные в будущее равноправные отношения», — заключил и.о. постпреда.

Ранее Кирилл Логвинов в интервью «Известиям» заявил, что препятствия, которые организует ЕС на пути поставок нефти из России на международный рынок в рамках 11-го пакета санкций, создадут риски для энергетической безопасности Европы.