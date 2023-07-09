Медведев: ответом на атаку Смоленской АЭС может стать удар по ядерным объектам в Европе

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами

Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе», — отметил он.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что высказывания Киева о якобы минировании крыш энергоблоков ЗАЭС российской стороной является откровенной ложью.

6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении российской стороны предельно жёстко отвечать на любые атаки киевского режима на ЗАЭС.