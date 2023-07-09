Вершинин: развитию Глобального Юга продолжает препятствовать давление извне

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что страны Глобального Юга продолжают сталкиваться на пути развития с трудностями, связанными с мерами воздействия извне.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал в ходе состоявшейся 5—6 июля министерской встречи Движения неприсоединения.

«Государства Глобального Юга продолжают сталкиваться на пути своего развития с острыми трудностями, связанными с недобросовестными мерами воздействия извне», — указывается в заявлении Вершинина, опубликованном по итогам встречи.

Отмечается, что среди таких мер широко распространены прямое вмешательство во внутренние дела государств, незаконные ограничительные меры и искусственные препятствия процессам развития.

Ранее СМИ писали, что страны Глобального Юга страдают от концентрации помощи западных стран Украине.