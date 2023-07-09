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Лавров обратил внимание главы МИД Турции на деструктивность курса по поставке оружия Киеву

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с коллегой из Турции Хаканом Фиданом заявил о деструктивности курса Анкары на продолжение поставок военной техники Киеву.
Лавров обратил внимание главы МИД Турции на деструктивность курса по поставке оружия Киеву
  • РИА Новости

Об этом сообщает МИД России на своём сайте.

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что данные шаги могут привести только к негативным последствиям.

7 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны в стране и в зоне СВО по мере того, как коалиция стран Запада наращивает боевые возможности украинской армии.

По его словам, обсуждается тема поставок Украине истребителей F-16 и других натовских самолётов.

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