Лавров обратил внимание главы МИД Турции на деструктивность курса по поставке оружия Киеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с коллегой из Турции Хаканом Фиданом заявил о деструктивности курса Анкары на продолжение поставок военной техники Киеву.

Об этом сообщает МИД России на своём сайте.

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что данные шаги могут привести только к негативным последствиям.

7 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны в стране и в зоне СВО по мере того, как коалиция стран Запада наращивает боевые возможности украинской армии.

По его словам, обсуждается тема поставок Украине истребителей F-16 и других натовских самолётов.