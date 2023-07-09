Лавров обратил внимание главы МИД Турции на деструктивность курса по поставке оружия Киеву
- РИА Новости
Об этом сообщает МИД России на своём сайте.
«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что данные шаги могут привести только к негативным последствиям.
7 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны в стране и в зоне СВО по мере того, как коалиция стран Запада наращивает боевые возможности украинской армии.
По его словам, обсуждается тема поставок Украине истребителей F-16 и других натовских самолётов.