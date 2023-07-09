Депутат Водолацкий прокомментировал слова замминистра обороны Украины о Крымском мосте

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что удар по Крымскому мосту осенью 2022 года нанёс Киев.

«Такие заявления сегодня делает руководство Украины и Министерства обороны в связи с (скорым. — RT) началом саммита НАТО — Украина. Где, как Украина надеется, случится какой-то прорыв... Нужно показать своим покровителям и хозяевам, что они мощные и сильные, что они выполняют все указания и идут даже на безрассудные действия, уничтожая гражданскую и транспортную инфраструктуру и мирное население. Поэтому Крымский мост, с момента подрыва которого скоро будет год, они его показывают, как свою заслугу», — считает депутат.

Он также отметил, что подобное признание может быть попыткой «перекрыть недовольство своих кураторов» провалами на фронте.

«Провалами так называемого «контрнаступа», который у них везде захлёбывается. Гибнут солдаты ВСУ и наёмники стран НАТО, а это, конечно, для них печально. Поэтому и идут риторические заявление о том, что они отрежут Крым, что они взорвали Крымский мост. Эта ситуация направлена на то, чтобы в информационном поле закрыть свои неудачи и показать перед саммитом, что Украина едина», — заключил парламентарий.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях.

При этом целью удара она назвала нарушение логистики России.