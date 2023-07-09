Iltalehti: полковник Мякитало назвал российскую недвижимость в Финляндии угрозой
- РИА Новости
Об этом заявил полковник Янне Мякитало газете Iltalehti.
По его словам, в начале 2010-х годов было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретённых россиянами.
«Стоит взглянуть на недвижимость, принадлежащую иностранцам: используется ли она для осуществления масштабного воздействия на Финляндию», — заявил Мякитало.
Ранее стало известно, что Финляндия с 10 июля ужесточит въезд для абитуриентов и бизнесменов из России.
6 июля российский МИД объявил, что Россия с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.