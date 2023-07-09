Глава МВД Турции пообещал покончить с нелегальной миграцией в стране за несколько месяцев
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Он рассказал, что в течение недели меры против незаконной миграции были усилены.
«Мы боремся с ней не только в Стамбуле, где ежедневно проводятся рейды, но и в 81 провинции страны. Мы продолжим эту борьбу, убежден, что по прошествии четырёх-пяти месяцев ситуация с нелегальными мигрантами наглядно изменится», — цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал план миграционной политики ЕС, согласно которому предусматривается введение квот на расселение мигрантов.