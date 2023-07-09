Глава МИД Италии: Рим на саммите НАТО поднимет вопрос о безопасности южных рубежей

Италия на саммите НАТО в Вильнюсе намерена поставить вопрос о безопасности южных рубежей.

Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero.

«Мы хотим привлечь внимание к южным рубежам», — заявил он.

Среди других проблем он называл терроризм, незаконную перевозку людей, торговлю оружием и наркотиками, пиратство.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти Италии и Польши выступят за предоставление Украине гарантий безопасности в ходе июльского саммита Североатлантического альянса.