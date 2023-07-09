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Девять человек пропали без вести после схода оползня в центральном Китае

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Девять человек пропали без вести в результате схода оползня в городе Ичан провинции Хубэй в центральном Китае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Отмечается, что оползень сошёл на строительную площадку скоростного шоссе на территории деревни Юэшань Уфэн-Туцзяского автономного уезда.

«Из-под завалов удалось спасти пять человек», — заявили в ведомстве.

По данным агентства, поисково-спасательные работы на месте схода оползня продолжаются.

В апреле в результате оползня в Эквадоре погибли 50 человек.

Также сообщалось, что в индийской столице Дели один человек погиб, 15 зданий разрушено в результате самых сильных за последние 20 лет ливней.

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