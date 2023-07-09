Министр обороны Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов
Об этом информирует РИА Новости.
Резников отметил, что на сегодняшний день в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами стоят два противоминных корабля.
«И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов. Остаются подводные лодки», — сказал украинский министр.
Ранее Резников заявил, что шведские машины пехоты СV90 прибыли на Украину.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте сроки обучения украинских пилотов на истребителях F-16.