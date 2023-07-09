Министр обороны Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев скоро получит противоминные корабли от Нидерландов.

Об этом информирует РИА Новости.

Резников отметил, что на сегодняшний день в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами стоят два противоминных корабля.

«И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов. Остаются подводные лодки», — сказал украинский министр.

Ранее Резников заявил, что шведские машины пехоты СV90 прибыли на Украину.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте сроки обучения украинских пилотов на истребителях F-16.