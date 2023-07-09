Узнать больше

Министр обороны Резников заявил о скором получении противоминных кораблей от Нидерландов

Короткая ссылка
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев скоро получит противоминные корабли от Нидерландов.

Об этом информирует РИА Новости.

Резников отметил, что на сегодняшний день в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами стоят два противоминных корабля.

«И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов. Остаются подводные лодки», — сказал украинский министр.

Ранее Резников заявил, что шведские машины пехоты СV90 прибыли на Украину.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с премьером Нидерландов Марком Рютте сроки обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить