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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал странным звонок Макрона Зеленскому после его слов о ЗАЭС

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Поведение лидеров западных стран, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, говорит об их опасениях насчёт подготовки Киевом провокации на Запорожской АЭС, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал странным звонок Макрона Зеленскому после его слов о ЗАЭС
  • globallookpress.com
  • © Alexis Sciard/Keystone Press Agency

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит атаку на ЗАЭС, однако по словам Макговерна, в Европе и США данному заявлению не поверили.

«В то же время европейские лидеры, включая Макрона… стали звонить Зеленскому после этого заявления… А разве они по такой логике не должны были обратиться к Путину?» — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он сделал вывод, что европейские лидеры вели переговоры с Зеленским, чтобы уговорить его воздержаться от опрометчивых поступков.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в вопросе допуска экспертов МАГАТЭ к площадкам ЗАЭС.

6 июля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что безопасность сохранности отработанного топлива усилили на Запорожской атомной электростанции.

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