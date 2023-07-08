Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал странным звонок Макрона Зеленскому после его слов о ЗАЭС
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В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит атаку на ЗАЭС, однако по словам Макговерна, в Европе и США данному заявлению не поверили.
«В то же время европейские лидеры, включая Макрона… стали звонить Зеленскому после этого заявления… А разве они по такой логике не должны были обратиться к Путину?» — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он сделал вывод, что европейские лидеры вели переговоры с Зеленским, чтобы уговорить его воздержаться от опрометчивых поступков.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в вопросе допуска экспертов МАГАТЭ к площадкам ЗАЭС.
6 июля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что безопасность сохранности отработанного топлива усилили на Запорожской атомной электростанции.