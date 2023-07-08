Высокие требования по обслуживанию танков Challenger 2 делают их использование украинскими военными практически невозможным. Об этом пишет издание InfoBRICS.

«Великобритания теперь выражает разочарование тем, как применяются её танки, жалуясь на то, что гарантии, данные силами киевского режима, недостаточны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что британские власти требуют от Киева придерживаться строгих правил, которые распространяются даже на западные регионы Украины, которые находятся в сотнях километров от линии соприкосновения.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска держат британские танки Challenger 2 в резерве.

В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину.