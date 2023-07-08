InfoBRICS: требования Британии по Challenger 2 делают их использование ВСУ невозможным
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«Великобритания теперь выражает разочарование тем, как применяются её танки, жалуясь на то, что гарантии, данные силами киевского режима, недостаточны», — говорится в заявлении.
Отмечается, что британские власти требуют от Киева придерживаться строгих правил, которые распространяются даже на западные регионы Украины, которые находятся в сотнях километров от линии соприкосновения.
Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска держат британские танки Challenger 2 в резерве.
В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину.