Посол Антонов назвал жестом отчаяния США поставку кассетных боеприпасов Украине

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что поставка американских кассетных боеприпасов Вооружённым силам Украины является жестом отчаяния.

«Кассетные боеприпасы — это жест отчаяния. Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Антонов, Вашингтон совершает «безумства», пытаясь скрыть собственные неудачи и провал украинского контрнаступления.

Посол добавил, что уровень провокаций Соединённых Штатов зашкаливает настолько, что приближает человечество к новой мировой войне.

7 июля в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что кассетные боеприпасы несут опасность для населения Украины, но успех российских войск на поле боя неприемлем для Вашингтона.