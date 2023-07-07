Reuters: Сунак попытался убедить Эрдогана в преимуществах присоединения Швеции к НАТО
- AP
Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.
«Он (Сунак. — RT) подчеркнул значительные преимущества присоединения Швеции к НАТО», — говорится в публикации.
Британский премьер также указал Эрдогану на значительный прогресс, которого Швеция достигла в борьбе с терроризмом.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему не может одобрить присоединение Швеции к НАТО из-за поддержки террористов со стороны Стокгольма.