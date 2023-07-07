Reuters: Сунак попытался убедить Эрдогана в преимуществах присоединения Швеции к НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого предпринял попытку убедить турецкого лидера в преимуществах присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

«Он (Сунак. — RT) подчеркнул значительные преимущества присоединения Швеции к НАТО», — говорится в публикации.

Британский премьер также указал Эрдогану на значительный прогресс, которого Швеция достигла в борьбе с терроризмом.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему не может одобрить присоединение Швеции к НАТО из-за поддержки террористов со стороны Стокгольма.