Помощник Байдена утверждает, что США не ведут войну против России на Украине
- AP
«Во-первых, США не ведут войну против России на Украине. Во-вторых, США не предоставляют Украине оружия для атак на Россию... Эти два фундаментальных принципа были верны с самого начала, остаются таковыми сегодня и останутся завтра», — сказал он.
По словам Салливана, президент Джо Байден придерживается этих принципов.
В Белом доме ранее заявили, что Соединённые Штаты поставят Украине кассетные боеприпасы, это станет промежуточным вариантом на время наращивания производства артиллерийских снарядов для украинской армии.