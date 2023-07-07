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Помощник Байдена утверждает, что США не ведут войну против России на Украине

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США по-прежнему придерживаются принципа не втягиваться в военное противостояние с Россией, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Помощник Байдена утверждает, что США не ведут войну против России на Украине
  • AP

«Во-первых, США не ведут войну против России на Украине. Во-вторых, США не предоставляют Украине оружия для атак на Россию... Эти два фундаментальных принципа были верны с самого начала, остаются таковыми сегодня и останутся завтра», — сказал он.

По словам Салливана, президент Джо Байден придерживается этих принципов.

В Белом доме ранее заявили, что Соединённые Штаты поставят Украине кассетные боеприпасы, это станет промежуточным вариантом на время наращивания производства артиллерийских снарядов для украинской армии.

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