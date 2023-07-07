Белый дом допустил поставку Украине F-16 до окончания конфликта

США пока не приняли решения о передаче Украине ракет ATACMS, заявили в Белом доме. При этом Вашингтон не исключает, что истребители F-16 могут быть переданы Киеву до завершения конфликта, отметили в американской администрации.

«F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления, сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо быстрее. Но если этого не произойдёт, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее отметил, что России нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны в стране и в зоне СВО по мере того, как коалиция стран Запада наращивает боевые возможности украинской армии.