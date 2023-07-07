В ООН сообщили, что аммиакопровод Тольятти — Одесса повреждён в трёх местах
- AP
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«Там повреждения в трёх местах», — цитирует его РИА Новости.
Гриффитс добавил, что в данный момент всемирная организация испытывает сложности в том, чтобы подобраться к аммиакопроводу для оценки повреждений, из-за активных боевых действий в районе его расположения.
7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.
По данным ведомства, в результате подрыва аммиакопровода есть пострадавшие среди мирного населения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса займёт от одного до трёх месяцев в случае предоставления специалистам доступа к этому объекту.