В ООН сообщили, что не знают о перспективе продления зерновой сделки
- AP
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«Я действительно не знаю, что думают стороны, которые будут решать вопрос о продлении или прекращении сделки в середине июля», — цитирует его ТАСС.
Гриффитс предложил провести встречу по зерновой сделке до её истечения в Стамбуле и Москве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается.
В МИД России также подчеркнули, что Москва делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.