В ООН сообщили, что не знают о перспективе продления зерновой сделки

В ООН не знают, будет ли продлена зерновая сделка после 17 июля, заявил замгенсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Я действительно не знаю, что думают стороны, которые будут решать вопрос о продлении или прекращении сделки в середине июля», — цитирует его ТАСС.

Гриффитс предложил провести встречу по зерновой сделке до её истечения в Стамбуле и Москве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается.

В МИД России также подчеркнули, что Москва делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.