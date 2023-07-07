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В ООН сообщили, что не знают о перспективе продления зерновой сделки

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В ООН не знают, будет ли продлена зерновая сделка после 17 июля, заявил замгенсека всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
В ООН сообщили, что не знают о перспективе продления зерновой сделки
  • AP
  • © Gideon Maundu

«Я действительно не знаю, что думают стороны, которые будут решать вопрос о продлении или прекращении сделки в середине июля», — цитирует его ТАСС.

Гриффитс предложил провести встречу по зерновой сделке до её истечения в Стамбуле и Москве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки сейчас не усматривается.

В МИД России также подчеркнули, что Москва  делает всё, чтобы участвующие в зерновой сделке суда завершили миссию в срок.

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