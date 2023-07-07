МИД: Франция «с пониманием» относится к возможной передаче США кассетных боеприпасов ВСУ

Официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция «с пониманием» относится к возможной поставке Соединёнными Штатами кассетных боеприпасов Вооружённым силам Украины.

«Мы понимаем посредничество, к которому США пришли в своём желании оказать помощь Украине в ведении ею законной обороны», — цитирует её РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнула, что Париж не намерен производить или использовать кассетные боеприпасы, поскольку Франция подписала конвенцию о запрете этого вида оружия.

Ранее газета The New York Times заявила, что американская администрация согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.